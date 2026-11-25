Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Московской городской думы Александр Даванков предложил создать в столице интерактивную карту уборки снега и запустить систему уведомлений для жителей. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его замыслу, москвичи смогут в реальном времени узнавать, когда коммунальные службы планируют расчистить их двор, тротуары и парковочные места. Особое внимание он призвал уделить подходам к школам, поликлиникам и остановкам общественного транспорта, а также маршрутам, которыми пользуются маломобильные горожане.

Даванков считает, что Москва как технологически развитый город может задействовать цифровые решения и в организации уборки снега, что сделает работу коммунальных служб прозрачнее, а жизнь москвичей комфортнее.

До конца текущей недели в столице ожидается снег. В четверг, 26 ноября, также прогнозируются гололедица и усиление ветра до 15 метров в секунду. В связи с непогодой Дептранс Москвы призвал жителей пользоваться метро. Автомобилистам рекомендовали по возможности отложить поездки на автомобиле в часы разъездов: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Коммунальные службы продолжают чистить дворы, грузить и вывозить снег. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также соцобъектам.