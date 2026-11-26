03:16Происшествия
Украинский БПЛА уничтожен над Тульской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Пострадавших в результате происшествия нет.
"По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – написал Миляев.
Тем временем силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Таганрог Ростовской области. Жителей города призвали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.