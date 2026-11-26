Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самую большую полную Луну 2026 года можно будет наблюдать в России 24 декабря. В этот день ожидается суперлуние, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы пояснили, что суперлунием называют совпадение полнолуния с перигеем – точкой лунной орбиты, в которой спутник Земли находится ближе всего к планете.

24 декабря разница между полнолунием и прохождением Луной перигея составит всего 7 часов 1 минуту. Благодаря этому совпадение двух астрономических событий будет особенно близким.

Похожие явления происходят и в другие месяцы. Например, 24 ноября 2026 года полнолуние также было близко по времени к прохождению Луной ближайшей к Земле точки орбиты. Однако тогда промежуток между событиями превысил 30 часов.

Ранее сообщалось, что самый короткий световой день в году придется на 21 декабря. Его продолжительность составит 6 часов 59 минут, а ночь станет самой длинной в году.