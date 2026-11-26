Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В автобусные парки Мосгортранса поступили 115 автобусов малого класса. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Малый класс востребован на участках, где проезд больших автобусов затруднен. При этом по уровню комфорта меньшие машины отвечают стандартам Московского транспорта.

Часть техники уже распределена по 12 маршрутам, в том числе в ТиНАО, еще девять машин выйдут на два новых пригородных направления проекта "Москва – область" в выходные. Это позволит жителям Подмосковья комфортнее добираться до нужных мест.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала года в парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков поступило свыше 1,1 тысячи единиц техники. При этом весь транспорт отечественный. Среди новых поступлений – автобусы разных классов и электробусы с инновационной технологией зарядки.