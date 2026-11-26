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Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли окончательной договоренности в многолетнем судебном разбирательстве о французской винодельне Chateau Miraval. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Page Six.

"Мы урегулировали дело во внесудебном порядке, исходя из интересов нашей семьи", – заявили оба актера, отказавшись от дальнейших комментариев.

По их словам, утверждения, которые в публикациях СМИ приписывают безымянным источникам, не исходят ни от них самих, ни от кого-либо из близкого окружения. На каких условиях стороны пришли к миру, пока не разглашается.

Процесс по этому делу шел с 2022 года. В январе 2026-го Питт выиграл очередной суд. Джоли обязали раскрыть личные сообщения, которыми она обменивалась с помощниками и покупателем. Правовые эксперты предположили, что ранее не обнародованные данные могут повлиять на ход дела.

Позже Питт одержал еще одну победу в деле об имущественном споре. Суд Калифорнии обязал миллиардера, выкупившего долю Джоли в винограднике, дать показания по иску.