Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Ледовый сезон в Западном административном округе Москвы откроют различными праздничными программами. Ретроавтобус с Дедами Морозами и Снегурочками объедет пять катков, сообщили в пресс-службе префектуры ЗАО.

Праздничная программа начнется 28 ноября в 12:00 у нового катка на Приречной улице в Ново-Переделкине. В 13:00 ретроавтобус приедет в парк "Никулино" на проспекте Вернадского. В 15:00 Дед Мороз и Снегурочка встретятся с москвичами на Ярцевской улице, а в 16:00 пообщаются с посетителями парка "Пионерский" на Кастанаевской улице. В 17:00 зимние герои посетят детский парк "Фили" на Большой Филевской улице.

"Каждая остановка продлится 40 минут, вход для всех желающих свободный. На площадках организуют новогодние игры, хороводы и фотосессии со сказочными персонажами. Жителям предлагают приходить в маскарадных костюмах", – рассказала гендиректор Объединения культурных и досуговых центров ЗАО Анастасия Гладышева.

По ее словам, на катках в парке "Никулино" и детском парке "Фили" выступят воспитанники академии фигурного катания олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Наши надежды". Шоу в "Никулине" пройдет с 13:40 до 14:10, в "Филях" – с 17:30 до 18:00.

Всю зиму на ледовых площадках округа, работающих в рамках проекта "Зима в Москве", будут проходить мероприятия в поддержку участников СВО. На мастер-классах "Теплая открытка. Добрые пожелания", "Письмо бойцу" и "Открытка для героя" желающие смогут изготовить поздравительные открытки и сувениры для защитников. Для семей участников СВО на катках и в мастерских Деда Мороза проведут спортивные эстафеты и занятия по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.

Всего в день старта сезона начнут работать 13 катков проекта "Зима в Москве", включая площадки на улицах Василия Ботылева, Дорогобужской, Новоорловской, Наташи Ковшовой, Авиаторов, 50 лет Октября, Кастанаевской и Большой Филевской, а также на Мичуринском проспекте.

На улицах 26 Бакинских Комиссаров, Приречной и Ярцевской впервые откроются катки. Это круглогодичные площадки – на них есть теплые раздевалки, пункты проката коньков и тренажеры для начинающих фигуристов. Кроме того, к этому сезону полностью переоборудовали ледовую площадку в парке "Никулино". Уточнить время массового катания на катках, график технических перерывов и другие подробности работы площадок можно на сайте.

Ранее сообщалось, что сезон катания на мультимедийном катке в олимпийском комплексе "Лужники" начнется 27 ноября. Площадь ледового пространства превысит 16 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем смогут находиться до 2 тысяч посетителей. Для гостей оборудуют основную и детскую зоны катания, а вдоль ледовых аллей разместят 24 иммерсивных и мультимедийных объекта.

