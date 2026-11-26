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Приставы инициировали процедуру принудительного взыскания более 587,6 миллиона рублей с блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и материалы судебных приставов.

Уточняется, что в октябре суд, рассматривавший дело Блиновской, выдал 11 исполнительных листов. Взыскатель уже получил документы.

Один из листов стал основанием для исполнительного производства, которое 18 ноября открыло главное межрегиональное управление ФССП. Это подразделение занимается особо важными исполнительными производствами. Предмет взыскания – ущерб от преступления в размере более 587,6 миллиона рублей.

Еще одно производство в отношении блогера появилось в сентябре. Его предметом указан "иной вид исполнения неимущественного характера". Кроме того, с Блиновской взыскивают исполнительский сбор в размере 945 рублей – это производство было заведено в октябре 2022 года.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она использовала схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями с целью уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных денег.

В результате блогера приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии.

