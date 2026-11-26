26 ноября, 07:55Транспорт
Система предупреждения об опасном стиле вождения появилась на трассе М-12
Фото: MAX/"Автодор"
Государственная компания "Автодор" начала внедрять на трассе М-12 "Восток" систему, которая предупреждает водителей об опасном стиле вождения. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова.
Система оценивает скорость движения, резкие маневры и то, сколько времени человек проводит за рулем без отдыха. Предупреждения появляются на информационных табло. Персонально водителя могут оповестить в мессенджере MAX, соцсети "ВКонтакте", по СМС и прислать письмо на электронную почту.
По словам Эркеновой, табло содержит данные конкретного автомобиля: номер и марку. Также туда выводят совет по соблюдению скоростного режима.
Ранее на трассе М-12 начали тестировать мониторинг пассажирских перевозок по фото с камер. Нейросеть обрабатывает снимки автобусов и направляет в специальную систему. Там можно посмотреть, функционирует ли аппаратура спутниковой навигации, имеет ли перевозчик лицензию и полис ОСАГО.