Фото: MAX/"Автодор"

Государственная компания "Автодор" начала внедрять на трассе М-12 "Восток" систему, которая предупреждает водителей об опасном стиле вождения. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова.

Система оценивает скорость движения, резкие маневры и то, сколько времени человек проводит за рулем без отдыха. Предупреждения появляются на информационных табло. Персонально водителя могут оповестить в мессенджере MAX, соцсети "ВКонтакте", по СМС и прислать письмо на электронную почту.

По словам Эркеновой, табло содержит данные конкретного автомобиля: номер и марку. Также туда выводят совет по соблюдению скоростного режима.

Ранее на трассе М-12 начали тестировать мониторинг пассажирских перевозок по фото с камер. Нейросеть обрабатывает снимки автобусов и направляет в специальную систему. Там можно посмотреть, функционирует ли аппаратура спутниковой навигации, имеет ли перевозчик лицензию и полис ОСАГО.

