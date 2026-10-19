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19 октября, 16:23

Транспорт

Световые лучи для повышения внимания водителей начали тестировать на М-4 "Дон"

Фото: МАХ/"Автодор"

Госкомпания "Автодор" ввела в эксплуатацию в пилотном режиме комплекс из трех лазеров, формирующих световые лучи, на 1 319-м километре трассы М-4 "Дон", в начале Восточного обхода Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Устройство направлено навстречу автомобилистам, движущимся в сторону Москвы. Прибор генерирует лучи синего, красного и зеленого цветов, которые веером расходятся над дорогой, создавая яркую световую завесу.

Технология впервые была апробирована в Китае и показала положительный эффект. Водитель издалека видит свет, сопровождающий его на протяжении определенного участка пути, а после проезда продолжает думать о необычном визуальном эффекте. Это помогает сконцентрировать внимание и снизить рассеянность, особенно в темное время суток.

Лучи распространяются на расстояние более 3 километров. После завершения тестирования в Краснодаре "Автодор" изучит возможность применения системы и на других автомобильных дорогах.

Ранее на трассе М-11 "Нева" появились крупнейшие в стране электрозарядные комплексы. Они находятся в городском округе Солнечногорск. Один комплекс расположен на 63-м километре трассы по направлению в Москву, второй – на 75-м километре в сторону Санкт-Петербурга.

"Автодор" запустит систему "цифровых отпечатков" автомобилей

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