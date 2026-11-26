Фото: MAX/"МЧС Московской области"

В подмосковных Электроуглях загорелось складское помещение мебельной фабрики. Об этом заявило МЧС Московской области.

Сообщение о возгорании поступило с территории предприятия, расположенного по адресу Сафоновский переулок, дом 7. Когда к месту происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, здание уже было охвачено огнем.

Площадь пожара пока уточняется. При этом сохраняется угроза перехода пламени на соседний склад. В ликвидации возгорания задействованы порядка 40 человек и 12 единиц техники.

Ранее в подмосковных Котельниках произошел пожар в нежилом здании на территории промышленной зоны Силикатная. Возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.