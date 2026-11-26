Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей Москвы предупредили о скользких дорогах и снегопаде в четверг, 26 ноября. В течение дня небо будет затянуто облаками, следует из прогноза Гидрометцентра.

В столице дневная температура составит от минус 3 до минус 1 градуса, в ночные часы – минус 6 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в Москве ожидается на уровне 744–748 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем прогнозируют от минус 4 до плюс 1 градуса. Ночью температура может опуститься до минус 7 градусов.

Ранее жителей и гостей Москвы призвали пользоваться метро до конца недели из-за снегопада. Общественный транспорт позволит быстрее передвигаться по городу в условиях сложной дорожной обстановки.