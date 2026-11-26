Необычную сине-зеленую вспышку наблюдали жители Петрозаводска и деревни Вилги в Карелии. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, вспышка продолжалась всего несколько секунд. Они сравнили ее с выстрелом из бластера в "Звездных войнах" – сначала небо озарило ярким светом, затем произошло нечто похожее на взрыв, который постепенно затухал. При этом никаких звуков местные жители не услышали.

По предварительной версии, причиной явления мог стать крупный метеор, сгоревший в атмосфере Земли. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Ранее жители Ярославской области сообщали о необычных объектах, замеченных в ночном небе над Угличем. По словам очевидцев, красные светящиеся точки около 25 минут перемещались в разных направлениях, резко меняли траекторию и в какой-то момент начали вращаться.

Наблюдавшие за ними уфологи проверили данные сервисов отслеживания воздушного движения, однако не обнаружили в этом районе самолетов, МКС или известных спутников.

