Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В начале декабря в столицу придут морозы – в ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 10 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Днем во вторник, 1 декабря, температура составит от минус 1 до минус 6 градусов. По словам Паршиной, несмотря на характерные для декабря оттепели, в регионе установился блокирующий антициклон.

Первые морозы ожидаются еще в последние дни ноября. Самыми холодными станут ночи на 29 и 30 ноября – воздух может остыть до минус 9 градусов.

Ранее столичный Дептранс рекомендовал жителям и гостям города пользоваться метро до конца недели из-за снегопада. В ведомстве предупредили, что поездки на личных автомобилях могут занимать больше времени, и посоветовали по возможности избегать часов пик.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и быть особенно внимательными на перекрестках, мостах и эстакадах.

