Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на территории промзоны в Туймазинском районе Башкирии после падения фрагментов беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Булат Мусин в соцсети "ВКонтакте".

На место прибыли специалисты экстренных служб. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее вражеские дроны атаковали Смоленскую область. В результате загорелся жилой дом, два человека погибли. При тушении пожара сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, еще 10 человек спасли непосредственно из опасной зоны

Для жителей организовали пункт временного размещения. Возможно ли вернуться в свои квартиры, станет известно после обследования пострадавшего дома.

