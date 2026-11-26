Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице провели единый день акции памяти в честь 85-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. В мероприятии приняли участие свыше 800 человек, передает портал мэра и правительства города.

В акции приняли участие волонтеры, студенты, сотрудники некоммерческих организаций, представители ветеранских объединений и московского отделения РВИО. Одной из основных площадок стало Новодевичье кладбище. Там активисты привели в порядок мемориальные доски, могилы Героев Советского Союза и захоронения участников Великой Отечественной войны.

У мемориала "Героям обороны Москвы 1941 года" участники акции возложили цветы. Там покоятся Герои Советского Союза Лев Доватор, Виктор Талалихин и Иван Панфилов, ставшие символами обороны Москвы.

После этого состоялся марш памяти. Кадеты и другие участники мероприятия направились к могиле советского военачальника Аркадия Ермакова. В 1941 году Ермаков возглавлял 50-ю армию Западного фронта. Под его командованием армия обороняла Тулу, не позволив немецким войскам обойти Москву с юга. Из Тулы на мероприятие также приехала делегация.

Памятные мероприятия в городе продолжатся до 9 декабря. В программе много событий для молодежи, ветеранов и общественных организаций. В частности, в Зеленограде 4 декабря добровольцы возложат цветы к мемориалам "Защитникам Москвы" и "Штыки". Форум "Рубеж памяти: Крюковская земля в битве под Москвой" пройдет 7 декабря в культурном центре "Зеленоград".

С начала 2026 года патриотические мероприятия проекта "Молодежь Москвы" собрали свыше 30 тысяч человек.

Ранее Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о молодежи столицы в годы войны. Выставка получила название "Молодежь Москвы в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", она включает в себя около 100 документов и фотографий из фондов Главархива. В выставке два тематических блока – "Фронт" и "Тыл".

