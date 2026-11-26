Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять человек погибли, еще три пострадали после атаки украинских дронов на автомобильную стоянку в поселке городского типа Веселое Запорожской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.

Всех, кто получил ранения, госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую помощь, отметил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников по промышленным объектам в Пермском крае погиб один человек, еще двое пострадали – они получили легкие осколочные ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.