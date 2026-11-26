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"Лукойл" рассчитывает в будущем возобновить работу на зарубежных рынках, несмотря на вынужденный уход с них по политическим причинам. Об этом основатель компании Вагит Алекперов рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, решение о прекращении международной деятельности принималось не самой компанией. При этом Алекперов подчеркнул, что "Лукойл" не исключает возможности вернуться к работе за рубежом и рассчитывает на сохранение отношений с зарубежными партнерами.

Основатель компании считает, что этому будет способствовать ее деловая репутация. Он отметил, что за годы работы "Лукойл" получал положительные отзывы в странах Африки, Латинской Америки и Востока, где выступал инвестором.

Алекперов выразил надежду, что эти государства сохранят доверие к компании и в дальнейшем вновь пригласят ее к сотрудничеству.

Минфин США ввел санкции против "Лукойла" в октябре 2025 года. Ранее зарубежные активы компании оказались в центре обсуждения возможной сделки с участием американских инвесторов.

По данным СМИ, вопрос об их продаже затрагивал переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта.

Позднее консорциум во главе с американской финансовой компанией Eldridge объявил о соглашении о приобретении Lukoil International GmbH по полной стоимости. Для завершения сделки необходимо получить одобрение управления по контролю за иностранными активами Минфина США.