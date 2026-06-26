Daily Mail: Питт одержал новую победу в споре за французское поместье

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Звезда Голливуда Брэд Питт одержал еще одну победу в деле об имущественном споре за поместье Château Miravalс с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

"Апелляционный суд Калифорнии обязал Юрия Шефлера (он и его компании признаны в РФ экстремистским объединением. – Прим. ред.), выкупившего долю Анджелины Джоли в винограднике Château Miravalс, дать показания по иску Брэда Питта", – сказано в публикации.

Суд установил, что бизнесмен российского происхождения Шефлер намеренно воспользовался юрисдикцией Калифорнии при покупке доли Джоли в винодельне, отвергнув его аргументы о непричастности к сделке.

Джоли продала свою долю в этом поместье с виноградниками миллиардеру за 64 миллиона долларов в 2021 году. Актер оспаривал сделку, поскольку считал, что она противоречит их соглашениям с экс-супругой.

Также звезда Голливуда утверждал, что "водочный король" активно участвовал в переговорах вопреки попыткам выйти из этой тяжбы. Однако суд низшей инстанции был на стороне Шефлера. Он сослался на отсутствие юрисдикции в Калифорнии.

Теперь апелляция такое решение отменила. Суд признал, что Шефлер пообещал выплатить 39 миллионов долларов из своих средств, давал указания помощникам во время сделки и отправлял актрисе благодарственные письма. Все эти факты во время процесса сыграли на руку Питту.

Процесс по этому делу тянется с 2022 года. В январе 2026 году Питт выиграл очередной суд. Джоли обязали раскрыть личные сообщения, которыми она обменивалась с помощниками и покупателем. Правовые эксперты предположили, что ранее не обнародованные данные могут повлиять на ход дела.