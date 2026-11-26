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Взрыв в квартире жилого дома в Кулунде Алтайского края произошел из-за накопления большого объема бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Разбор завалов на месте происшествия завершен. Специалистам еще предстоит установить, каким образом в квартире скопировалось достаточное количество горючей взвеси, а также определить источник воспламенения.

"Первичный анализ обломков и химических составов показал, что причиной столь крупных разрушений является именно взрывное сгорание", – сказал собеседник агентства.

Взрыв с последующим пожаром произошел в пятиэтажном доме на Промышленной улице 24 ноября. После происшествия верхние этажи здания обрушились.

Возгорание удалось локализовать на площади около 60 квадратных метров. В результате ЧП, по последним данным, погибли 2 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Хозяйку квартиры, в которой произошел взрыв, пока не обнаружили.