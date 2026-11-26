Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Из-за гололеда, изморози и сильного ветра в Москве до 21:00 четверга, 26 ноября, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

В сообщении уточняется, что ожидается гололедно-изморозевое отложение, а местами на дорогах будет гололедица. Кроме того, прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Такое же предупреждение будет действовать на территории Московской области.

По данным синоптиков, в столице 26 ноября ожидаются облачная погода, снег и гололедица. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса, ночью опустится до минус 6 градусов.

На фоне непогоды в Москве продолжают очищать дворовые территории, грузить и вывозить снег. Под особым контролем коммунальных служб находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также к социальным объектам.

Кроме того, с начала суток 26 ноября московские аэропорты обслужили 275 рейсов в условиях снегопада. Отмен и задержек не было. По данным специалистов, влияние отступающего снежного циклона еще будет ощущаться в столичном регионе 27–28 ноября.

