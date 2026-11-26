Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Семейную комедию "Новогодний переполох в сказке" начнут показывать в "Театре Гонзаги" кинопарка "Москино" с 5 декабря, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Постановку покажут в рамках проекта "Зима в Москве". Ее сюжет основан на переосмыслении сказки "Волк и семеро козлят": Коза пытается получить отпуск, Волк мечтает о сцене вместо роли злодея, а Попугай хочет стать знаменитым. Медведь же остается верен своему убеждению, что сытный обед помогает решить любые проблемы.

Кульминацией мероприятия станет выход Деда Мороза и Снегурочки с последующим зажжением праздничной гирлянды. Юных гостей ждут музыкальные конкурсы, а взрослую аудиторию – ироничный сюжет.

Представления запланированы на 5–6, 12–13, 26–27 и 31 декабря, с 1 по 10 января, а также 16–17, 23–24 и 30–31 января. Сеансы – в 13:00, 16:00 и 18:00.

Возрастных ограничений для посещения постановки нет. Билет потребуется каждому гостю старше четырех лет. Помимо просмотра спектакля, он позволит попасть в кинопарк "Москино" и посетить программу "Киновыходные".

Ранее сообщалось, что на малой сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя покажут новогоднюю интерактивную сказку "Волшебные часы". Дети не просто посмотрят спектакль, но и станут его участниками.

Вместе с героями им предстоит выяснить, кто похитил волшебные часы Деда Мороза, и вернуть их, чтобы праздник состоялся. Юные зрители будут разгадывать загадки, играть и участвовать в конкурсах. В конце представления каждому вручат сладкий подарок.

