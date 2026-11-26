Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовные дела после смерти 5-летней девочки от истощения и выявления ненадлежащих условий проживания в многодетной семье в Вологде. Об этом сообщается в официальном канале СУ СК РФ по региону.

Одно производство открыли по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, второе – по части 1 статьи 293 УК РФ в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По версии следствия, семья, в которой воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних, состояла на профилактическом учете. Родители не обеспечивали детям должный уход. В результате 5-летняя девочка скончалась от истощения. Ее 7-летнего брата в аналогичном состоянии доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

В свою очередь, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле с вечера 25 ноября. По итогам осмотра квартиры специалисты установили, что условия проживания детей не соответствовали необходимым требованиям. Губернатор уточнил, что 9 из них доставили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу.

В обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, а также представители Минздрава и социальной защиты.

По данным следствия, сотрудники органов системы профилактики своевременно не приняли меры для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос об изъятии детей из семьи и их помещении в специализированные учреждения.

Следователи проводят необходимые экспертизы, допрашивают сотрудников профильных ведомств, медицинских работников и родственников семьи. Расследование поручили первому отделу по расследованию особо важных дел областного аппарата по поручению руководителя СУ Г. Ю. Яшина.

О госпитализации детей в возрасте от 10 месяцев до 16 лет из многодетной семьи в Вологде стало известно. Их родители – 38-летние Николай и Вера – пока не задержаны.

В СМИ отметили, что семья получала ежемесячные пособия на сумму более 200 тысяч рублей, а с 2020 года с супругами неоднократно проводили профилактические беседы. Также отмечалось, что мать с трудом передвигается и не может самостоятельно ухаживать за детьми.