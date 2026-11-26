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При выборе новогоднего подарка важно ориентироваться на желания ребенка, а не на то, что родители считают полезным. Зимние ботинки, пижама и рюкзак необходимы в повседневной жизни, но не могут заменить праздничный сюрприз, рассказал RT педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

Чтобы узнать, о чем мечтает ребенок, специалист посоветовал предложить ему написать письмо Деду Морозу. Младшие дети могут нарисовать свои желания, а с ребятами постарше можно поговорить. При этом лучше, если в списке окажется несколько вариантов. Так родители смогут сохранить элемент неожиданности и выбрать подарок с учетом семейного бюджета.

Также Ахмадуллин рекомендовал учитывать возраст и интересы ребенка. Слишком сложная игрушка может оказаться ему не по силам и вызвать разочарование. Поэтому лучше выбирать то, с чем ребенок справится сейчас, но при этом сможет осваивать новые навыки.

Педагог отметил, что развивающие подарки помогают детям учиться через игру. Конструкторы позволяют экспериментировать и проверять свои идеи, настольные игры – продумывать стратегии и принимать решения, а наборы для опытов – задавать вопросы и искать объяснения.

"Главное – не превращать игру в обязательный урок: пусть ребенок сам исследует, ошибается, пробует снова и постепенно учится находить решения", – подчеркнул специалист.

Кроме того, хорошим вариантом могут стать подарки, которыми можно пользоваться вместе с родителями: настольные игры, конструкторы, наборы для опытов и творчества. Они помогают проводить время вместе, общаться и совместно преодолевать небольшие трудности.

Книги также могут стать удачным подарком, если учитывать увлечения ребенка. Например, для любителей динозавров, космоса или определенных персонажей стоит выбирать произведения на соответствующие темы, а не те, которые принято считать обязательными для чтения.

Ранее экономист подсчитал, что подготовка к Новому году для 14 человек обойдется от 27 до 59 тысяч рублей. В список получателей вошли родственники, друзья и коллеги, при этом расходы зависят от выбора подарков и региона. На презенты коллегам эксперты советуют выделить по 750–1 500 рублей, а на супругов – от 5 до 15 тысяч.