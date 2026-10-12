Экономист Щербаченко: подарки 14 близким к Новому году могут обойтись в 59 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Подготовка к Новому году с подарками для семьи, друзей и коллег может потребовать от 27 250 до 59 500 рублей, если планируется поздравить 14 человек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на расчет доцента Финансового университета при Правительстве России Петра Щербаченко.

В список вошли три коллеги, супруг или супруга, родители, пять друзей, брат или сестра, а также бабушка и дедушка. По словам экономиста, окончательные расходы будут зависеть от выбора подарков, города, магазина и бренда.

Щербаченко подчеркнул, что стоимость подарка не так важна, как его соответствие интересам получателя. Коллеге можно преподнести универсальный презент, другу – что-то связанное с его увлечениями, а близким – подарок, который позволит провести время вместе.

На подарки трем коллегам эксперт рекомендует выделить от 2 250 до 4 500 рублей, то есть по 750–1 500 рублей на человека. Среди подходящих вариантов он назвал чай или кофе, термокружку, сладости, ежедневник, ароматическую свечу, диффузор или недорогой плед.

На подарок супругу или супруге потребуется от 5 до 15 тысяч рублей. В качестве вариантов можно рассмотреть украшения, аксессуары, беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслет, парфюм или сертификат на совместное впечатление.

Для родителей бюджет составит 6–10 тысяч рублей на двоих. На подарки пяти друзьям понадобится еще 5–15 тысяч рублей, а на брата или сестру – 3–5 тысяч рублей. На бабушку и дедушку экономист предлагает заложить в общей сложности 6–10 тысяч рублей.

Таким образом, общий бюджет на поздравления всех 14 человек составит от 27 250 до 59 500 рублей. В первоначальном расчете была допущена арифметическая ошибка: при сумме 3–5 тысяч рублей на каждого из бабушки и дедушки расходы на обоих составляют 6–10 тысяч рублей.

Ранее маркетолог Игорь Новиков объяснил, как подготовиться к новогодним праздникам и сократить расходы на продукты и подарки. По его словам, заблаговременные покупки позволяют сэкономить до 5–15%, или несколько тысяч рублей, при стоимости праздничного стола около 30 тысяч рублей.

Эксперт посоветовал заранее приобретать продукты длительного хранения по выгодным акциям, а овощи, мясо и рыбу покупать ближе к праздникам, чтобы избежать порчи. Он также рекомендовал следить за ценами на подарки до ноябрьских распродаж и проверять, действительно ли скидки выгодны. Сравнение предложений магазинов и маркетплейсов, по мнению Новикова, помогает экономить, однако важно учитывать не только стоимость товара, но и затраченное на поиск время.