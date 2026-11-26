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В Кузбассе вынесли приговор 10 медицинским работникам, которые подделывали рецепты, продавали психотропные и сильнодействующие препараты, а также оказывали опасные для жизни услуги клиентам с абстинентным синдромом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Схема работала с января 2022 года. Иностранец и 52-летняя жительница Кузбасса, не имевшая медицинского образования, за плату помогали людям снимать абстинентный синдром при алкогольной и иной интоксикации, а затем вовлекли в деятельность еще девять местных жителей.

Лекарства, в том числе содержащие психотропные и сильнодействующие вещества, участники группы приобретали в аптеках региона по поддельным рецептам и сбывали тем, кому оказывали небезопасные услуги.

В объединенном пресс-центре судов региона добавили, что для конспирации участники схемы применяли документацию, печати и штампы клиник "Ваш Доктор" в Новокузнецке и Прокопьевске, а также атрибуты врачей, прежде работавших в этих медцентрах.

В СУ СК по региону пояснили, что статьи, по которым осудили участников схемы, зависели от степени их участия в преступлениях. Фигурантов признали виновными по таким статьям, как:



"Подделка рецептов на получение сильнодействующих веществ";

"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей";

"Покушение на незаконный сбыт и сбыт психотропных веществ";

"Незаконные приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ";

"Незаконная подделка рецептов, дающих право на получение психотропных веществ".

Решение по делу принял Центральный районный суд Кемерово. Осужденные получили сроки от 10 лет 3 месяцев до 16 лет колонии. Кроме того, им назначили штрафы на суммы от 100 до 190 тысяч рублей. Наказание предстоит отбывать в колониях общего и строгого режимов.

Трем другим осужденным назначено наказание в виде штрафов от 300 до 450 тысяч рублей. В отношении еще одного фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее в Нижегородской области врача одной из больниц приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год и 2 месяца после смерти пациента, которому перелили кровь несовместимой группы. Как следует из материалов суда, в январе заведующая терапевтическим отделением медучреждения в Кстове не проверила, правильно ли выбрана группа донорской крови, а также нарушила порядок проведения биологической пробы. Пациента спасти не удалось. Кроме того, с больницы взыскали 2 миллиона рублей в пользу потерпевшего.

