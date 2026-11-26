Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский суд дал 15 суток административного ареста 25-летнему Эдуарду Кумыкову, который закрасил объектив камеры видеонаблюдения в подъезде жилого дома на западе Москвы. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел вечером 24 ноября на улице Олеко Дундича. Во время разбирательства Кумыков объяснил, что выполнил задание неизвестных, полученное в мессенджере Telegram.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Ранее Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Александру Тропину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро "Пушкинская".

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, хотя на заседании он утверждал, что только посмотрел через камеру телефона и не делал снимков или видеозаписей.

