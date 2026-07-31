Десять мигрантов арестовали в Москве на 15 суток из-за драки на стройплощадке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Десять мигрантов арестовали в Москве из-за массовой драки на стройплощадке. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Мосгорсуда.

Инцидент произошел 29 июля в районе Строгино. Между рабочими начался бытовой конфликт, который перерос в драку. В отношении иностранцев составили протоколы по статье КоАП о мелком хулиганстве.

Ранее в Уфе подростки избили 13-летнего мальчика после конфликта, связанного с оскорбительным комментарием в соцсети. В результате правоохранители задержали двух участников драки.

Кроме того, полиция устанавливает личности остальных подростков, причастных к избиению. Также на мать 16-летнего злоумышленника, начавшего драку, составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.