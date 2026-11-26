Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб на станции Чухлинка (МЦД-4). Об этом сообщил Агентству "Москва" информированный источник.

Его зажало между поездом и платформой. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего, однако он скончался на месте от полученных травм. После инцидента движение поездов в сторону области было оперативно возобновлено.

Ранее 11-летний мальчик погиб на железной дороге в Калужской области. Тело ребенка нашли 15 ноября на перегоне Азарово – Муратовка. По факту случившегося возбудили уголовное дело

Следствие считает, что школьник решил прокатиться на крыше электрички и получил несовместимые с жизнью травмы. Выяснилось, что ранее он уже ездил таким образом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают действия бригады поезда.