Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Журналиста и бывшего ведущего "Вестей" Михаила Пономарева похоронили на Перловском кладбище в Москве. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его дочь Мария Пономарева.

"Перловское кладбище, пятый ряд, участок шесть", – отметила она.

Пономарев умер 19 октября. Ему было 57 лет, а причиной смерти стал инфаркт.

С 1991 по 1999 год Пономарев вел программу "Вести" на РТР, а с 1999 по 2001 год – программу "Новости" на ТВ-6.