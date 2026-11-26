26 ноября, 15:08Общество
Бывшего ведущего программы "Вести" Пономарева похоронили на Перловском кладбище
Фото: РИА Новости/Виталий Савельев
Журналиста и бывшего ведущего "Вестей" Михаила Пономарева похоронили на Перловском кладбище в Москве. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его дочь Мария Пономарева.
"Перловское кладбище, пятый ряд, участок шесть", – отметила она.
Пономарев умер 19 октября. Ему было 57 лет, а причиной смерти стал инфаркт.
С 1991 по 1999 год Пономарев вел программу "Вести" на РТР, а с 1999 по 2001 год – программу "Новости" на ТВ-6.