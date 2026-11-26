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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено отсутствием финансирования со стороны России и США, а также общим дефицитом государственных взносов. Об этом на заседании совета учредителей организации в Астане сообщил операционный директор Стюарт Кемп.

По его словам, комиссия по рискам и аудиту назвала финансовую устойчивость главным риском для WADA. Агентство сможет продолжать работу и реализовывать свои программы только при условии надежной модели финансирования.

Кемп отметил, что особую тревогу вызывает возможный совокупный эффект от сокращения государственных взносов. Если недостающие средства не удастся компенсировать в рамках утвержденного бюджета, последствия могут быть серьезными.

"Это не просто теоретические опасения: в отчете уже зафиксировано сокращение грантов на научные исследования, запланированное на 2026 год, с риском дальнейшего ухудшения ситуации, если не будет достигнуто соответствующее соглашение", – сказал операционный директор.

Ранее Международная федерация тенниса сократила представительство россиян в пуле допинг-тестирования до 14 человек. Из списка выбыли Елизавета Демина, не выступающая несколько сезонов, и Оксана Селехметьева, сменившая спортивное гражданство на испанское. Под международным контролем остались ведущие игроки, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева и Мирру Андрееву.