World Tennis сократила число россиян в своем пуле допинг-тестирования

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Международная федерация тенниса (World Tennis, ITF) сократила до 14 человек представительство россиян в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Из "российского" пула выбыли две спортсменки. Первая – 25-летняя Елизавета Демина, которая не выходит на корт уже несколько сезонов. До января 2025 года она отбывала дисквалификацию за мельдоний. Вторая – Оксана Селехметьева, которая стала выступать за Испанию, поэтому федерация переместила ее в "испанский" пул.

Сейчас под международным контролем находятся 14 человек: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Даниил Медведев, Иван Михайлюк, Дарья Мишина, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Арина Вараксина.

Всемирный антидопинговый кодекс обязывает всех профессиональных спортсменов из регистрируемого пула допинг-тестирования указывать в профиле системы ADAMS данные о своем местонахождении на определенный период времени. Если правила доступности нарушены трижды за год, спортсмену грозит дисквалификация сроком до двух лет.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на 3 года дисквалифицировало московского теннисиста Евгения Карловского из-за фальсифицированных медицинских документов и нарушения порядка предоставления данных о местонахождении. Решение действует с 29 июня.

Карловский известен тем, что выиграл турнир Challenger в одиночном разряде в 2018 году. При этом 211-е место было лучшей для спортсмена позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, он достиг ее в 2019 году.

