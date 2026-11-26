Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) погасил задолженность по алиментам в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Несмотря на погашение задолженности, на данный момент исполнительное производство в отношении рэпера все еще числится в базе приставов открытым.

Оно тянется с октября. Производство начали на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, выданного еще в июле 2020 года. Из-за долга арестовали подмосковный особняк Джигана.

3 ноября суд зарегистрировал иск рэпера к бывшей жене Оксане Самойловой об оспаривании задолженности по алиментам. Адвокат исполнителя Сергей Жорин пояснял, что музыкант не отказывается от выплат с 1 апреля 2026 года – даты расторжения брака. При этом требование экс-супруги взыскать средства начиная с 2020-го, когда семья еще жила вместе, он назвал злоупотреблением правом.

Позже стало известно, что столичный суд 1 декабря проведет беседу по иску Джигана к Самойловой о признании отсутствующего долга по алиментам. Встреча сторон назначена на 10:40 по московскому времени. Параллельно суд рассматривает иск Самойловой об ограничении родительских прав бывшего мужа.