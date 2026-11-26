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София уже шестой год подряд становится самым распространенным именем среди новорожденных девочек в России, а Михаил четвертый год удерживает лидерство в аналогичном рейтинге для мальчиков, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЗАГС,

Софией в 2026 году назвали более 17 тысяч новорожденных. Помимо этого имени, в топ-5 женских имен вошли Анна, Ева, Мария и Варвара.

В 2026 году имя Михаил получили более 22,7 тысячи мальчиков. В число пяти самых популярных мужских имен также вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

Ранее в министерстве социального развития Московской области сообщили, что в 2026 году в регионе родились дети с необычными именами: Одиссей, Аполлон, Клеопатра и Шахеризада. Среди "героических" имен, которые родители выбирали для малышей, также оказались Амур, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Кроме того, были зафиксированы единичные случаи: мальчиков назвали Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав.

