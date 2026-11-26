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Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) направила в Объединенный мир борьбы (UWW) запрос об участии российских спортсменов в первом рейтинговом турнире олимпийского цикла. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Соревнования пройдут в начале февраля в столице Хорватии. Турнир открывает отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

По словам Мамиашвили, ФСБР уже ставила вопрос о недопустимости проведения календарных международных соревнований в странах, которые саботируют решения Международного олимпийского комитета (МОК) и не выполняют обязательства, взятые на себя правительствами и национальными федерациями при проведении любых международных мероприятий.

Он также обратил внимание, что руководитель федерации борьбы Хорватии Владимир Брегович, получивший поддержку UWW в проведении турнира и включенный в бюро организации, возглавлял федерацию и во время позапрошлого чемпионата мира.

"Мы все помним, что тогда произошло с российским борцом Эмином Сефершаевым – под их гарантии приехал в страну и тут же оказался в тюрьме", – подчеркнул Мамиашвили.

Освободить спортсмена и вывезти его через Сербию, по словам главы ФСБР, стоило больших усилий.

Ранее Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы в хорватском Порече из-за нежелания выступать без флага и гимна. Решение также было принято в связи с невыдачей виз членам российской делегации. Генсекретарь федерации Александр Беспутин подчеркнул, что решение Хорватии в первую очередь повлияло на болельщиков, которые потеряли возможность увидеть вживую "восходящих звезд мирового бокса".