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13 ноября, 12:12

Спорт

Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы без флага и гимна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы в хорватском Порече. Об этом сообщила пресс-служба федерации в телеграм-канале.

Такое решение было принято в связи с позицией министерства туризма и спорта Хорватии, касающейся выступления россиян. Также отказ связан с невыдачей виз членам российской делегации.

В федерации подчеркнули, что РФ не намерена выступать на международных соревнованиях без флага и гимна.

"Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте, но еще больше пострадали любители бокса – в первую очередь хорватские, ведь в составе нашей команды на первенство должны были поехать действующие чемпионы мира и Европы", – отметили там.

Генеральный секретарь федерации Александр Беспутин подчеркнул, что решение Хорватии, в первую очередь, повлияло на их болельщиков – они потеряли возможность увидеть вживую "восходящих звезд мирового бокса".

"Вместе с тем мне хотелось бы поблагодарить за конструктивную позицию руководство World Boxing и European Boxing. Мы находимся в постоянном диалоге, встречаем понимание нашей позиции", – дополнил он.

Их сотрудничество с Россией дает надежду, что в будущем подобные ситуации, как с первенством Европы, больше не повторятся, отметил Беспутин.

Первенство Европы пройдет с 15 по 24 ноября. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 19 до 22 лет.

Ранее Финляндия ввела дополнительные ограничения на въезд для граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Новые правила касаются россиян, которые планируют приезжать в страну для выполнения краткосрочной работы по визе. Ограничительные меры начнут действовать 16 ноября.

Теперь въезд по таким визам будет разрешен только тем, чья профессиональная деятельность имеет критическое значение для национальных интересов Финляндии. Меры вступят в силу накануне нескольких международных спортивных событий, где ожидали участников из России.

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