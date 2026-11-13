Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону вблизи домов, поврежденных при атаке дронов

Фото: ТАСС/Александр Река

Режим ЧС ввели на улицах Ростова-на-Дону вблизи поврежденных при атаке БПЛА домов. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в МАХ.

Он также поручил организовать работу комиссий для оценки ущерба, прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших и работу по осуществлению выплат пострадавшим.

В результате ночной атаки без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе, из них в 79 домах тепло дадут в ближайшее время. Также, по словам мэра города, была приостановлена подача воды на котельную по улице Гагринской. На данный момент причина отключения устранена. В настоящее время идет заполнение системы теплоносителем.

Кроме того, из-за атаки пострадала воздушная теплотрасса, обеспечивающая теплом еще 35 домов. Специалисты приступят к восстановлению после завершения работы на месте ЧП экстренных служб.

Всего минувшей ночью в Ростове-на-Дону и десяти районах Ростовской области сбили более 120 беспилотников. В результате атаки в Ростове пострадал мужчина. Его доставили в больницу. В Октябрьском районе города для жителей поврежденного многоквартирного дома организовали пункт временного размещения.

