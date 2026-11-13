СК возбудил дело после налета дронов на промзону в Волгоградской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленную зону в Волгоградской области, в результате которой погибли четыре человека и два пострадали. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ. По информации СК, все погибшие – сотрудники местного предприятия. Раненых госпитализировали. По словам Петренко, следствие уже начато, назначены экспертизы.

"Устанавливается роль военнослужащих ВСУ и их пособников – от тех, кто отдавал преступный приказ, до исполнителей", – добавила она.

Каждое их действие оценят с точки зрения закона и никто не уйдет от ответственности, подчеркнула официальный представитель СК.

ВСУ атаковали промышленную зону Волгограда утром 13 ноября. Губернатор области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибших.

В результате также зафиксировали повреждения в рабочем поселке Светлый Яр: там выбило стекла в окнах и балконах трех пятиэтажных жилых домов. Помимо того, пострадал молодежный центр.