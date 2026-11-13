Потерявшегося рыжего кота спасли на трассе М-4 "Дон"

Фото: МАХ/"Автодор"

Рыжего кота, бегавшего по проезжей части на 228-м километре скоростной трассы М-4 "Дон", спасли сотрудники пункта взимания платы госкомпании "Автодор". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы уберечь животное от автомобилей, работники забрали его с дороги, отнесли в здание и накормили. Кот оказался ручным и ласковым, поэтому его на время приютили в надежде, что найдется хозяин. За несколько дней кот стал всеобщим любимцем и получил имя Васька.

Вскоре на пункт взимания платы приехал мужчина, который искал своего пропавшего питомца. Оказалось, что кот выпрыгнул из машины, пока хозяин ненадолго отошел. Владелец несколько дней искал животное и решил заехать на пункт в надежде, что кто-то его видел.

Сотрудники сразу поняли, о ком идет речь, и вынесли Ваську хозяину. Мужчина крепко прижал кота к себе, а тот сразу узнал родного человека. Благодаря внимательности и неравнодушию работников питомец благополучно вернулся домой.

Ранее в подмосковном поселке Тархановка спасатели сняли кошку Асю с высокой сосны. Животное загнали на дерево дворовые собаки. Ася просидела там два дня, пока хозяин питомца не обратился в единую службу 112. После спасательной операции помощь ветеринара животному не потребовалась.