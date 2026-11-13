Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 10:31

Город

Город выставил на торги два коммерческих помещения в Хамовниках

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги два нежилых помещения площадью 85,9 и 111,9 квадратного метра в центре Москвы. Они находятся около станций метро "Кропоткинская" и "Фрунзенская" в Хамовниках, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Предприниматели могут приобрести нежилые объекты в разных частях столицы на открытых аукционах. Такая процедура отличается прозрачными условиями участия и юридической чистотой", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект с меньшей площадью в переулке Сивцев Вражек располагается рядом со станцией "Кропоткинская", а второе помещение в Оболенском переулке – недалеко от "Фрунзенской". В них можно открыть практически любые бизнес-проекты.

Прием заявок продлится до 17 и 23 ноября. Торги проведут 26 ноября и 2 декабря на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее в районе Отрадное предпринимателям предложили приобрести крупный коммерческий объект, который выставили на городские торги. Двухуровневое нежилое помещение находится на первом этаже здания по адресу улица Римского-Корсакова, дом 16. Его площадь составляет 679,3 квадратного метра.

"Торги Москвы": объекты в САО

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика