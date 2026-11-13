Город выставил на торги два коммерческих помещения в Хамовниках

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги два нежилых помещения площадью 85,9 и 111,9 квадратного метра в центре Москвы. Они находятся около станций метро "Кропоткинская" и "Фрунзенская" в Хамовниках, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Предприниматели могут приобрести нежилые объекты в разных частях столицы на открытых аукционах. Такая процедура отличается прозрачными условиями участия и юридической чистотой", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект с меньшей площадью в переулке Сивцев Вражек располагается рядом со станцией "Кропоткинская", а второе помещение в Оболенском переулке – недалеко от "Фрунзенской". В них можно открыть практически любые бизнес-проекты.

Прием заявок продлится до 17 и 23 ноября. Торги проведут 26 ноября и 2 декабря на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее в районе Отрадное предпринимателям предложили приобрести крупный коммерческий объект, который выставили на городские торги. Двухуровневое нежилое помещение находится на первом этаже здания по адресу улица Римского-Корсакова, дом 16. Его площадь составляет 679,3 квадратного метра.

