Свыше 128 км водопроводных сетей обновили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 128 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали и построили в Москве с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сейчас столица лидирует среди всех регионов России по обновлению инженерных коммуникаций. Это позволяет обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей.

Обновляют сети во всех административных округах мегаполиса. Теледиагностика позволяет выявить участки, которые необходимо модернизировать. Робототехнический комплекс осматривает внутреннее состояние трубопровода, после чего окончательное решение о реконструкции остается за специалистами.

Более 90% работ выполняется бестраншейными технологиями. Среди них – протяжка нового трубопровода в уже построенной трубе, восстановление с помощью полимерных рукавов и горизонтально-направленное бурение. Такой подход позволяет не мешать горожанам. Благодаря закольцованности столичной системы центрального водоснабжения во время ремонта потребителей не отключают от сетей.

Ранее в ТиНАО завершилась модернизация крупных очистных сооружений "Ватутинки-1". В частности, была построена новая канализационно-насосная станция общей производительностью 2 тысячи кубических метров в сутки. Это повысило надежность работы системы водоотведения.

