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13 ноября, 10:19

Мэр Москвы

Собянин: в день 175-летия Ленинградский вокзал стал площадкой для бракосочетаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ленинградский вокзал в Москве официально стал площадкой для регистрации браков в рамках проекта "Новые адреса счастья". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, символично, что место, которое почти два века соединяло города и людей, теперь будет соединять сердца.

Ровно 175 лет назад, 13 ноября 1851 года, из Санкт-Петербурга отправился первый поезд со 192 пассажирами, который прибыл в Москву через 21 час 45 минут. До открытия регулярного железнодорожного сообщения дорога между двумя столицами занимала несколько дней, поэтому запуск поездов стал настоящим прорывом.

С этого момента началась пассажирская история Ленинградского вокзала – первого железнодорожного вокзала Москвы, построенного по проекту архитектора Константина Тона.

В настоящее время Ленинградский вокзал – самый современный и технологичный в России. После масштабного обновления он обслужил более 6,3 миллиона пассажиров поездов дальнего следования и был признан лучшим в стране по уровню сервиса.

Новые услуги вокзала уже пользуются спросом. На круглосуточную информационную стойку московского транспорта, впервые организованную на железнодорожном вокзале, поступило более 200 тысяч обращений. Свыше 6,4 тысячи пассажиров воспользовались бесплатной комнатой для семей с детьми.

Вокзал стал и культурной площадкой: здесь проходят концерты и выставки, работает бесплатный Музей истории вокзала, пространство для работы и лаундж-зоны с онлайн-библиотекой.

Следующим этапом развития железнодорожного сообщения станет появление высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Ее строительство продолжается.

Ранее в столице началось масштабное обновление Ярославского вокзала. В рамках работ организуют новые выходы и входы на станции метро, заменят инженерное оборудование, приведут в порядок кровлю и фасады, а также создадут дополнительное пространство для пассажиров. Завершить обновление планируется до конца 2028 года.

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