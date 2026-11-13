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13 ноября, 10:56

Политика

Путину выразили доверие 73% опрошенных россиян

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 73%. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на данные опроса фонда "Общественное мнение".

Большинство респондентов (75%) также выразили уверенность, что глава государства хорошо выполняет свою работу.

Деятельность российского правительства положительно оценили 49% опрошенных, а 54% респондентов подчеркнули, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется с обязанностями.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 35%, КПРФ – 12%, ЛДПР – 12%, "Новых людей" – 8%, "Справедливой России" – 3%.

Исследование проводилось с 6 по 8 ноября в 51 регионе страны. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек.

Во время прошлого опроса, который проводил ВЦИОМ, о доверии президенту сообщили 77,5% опрошенных граждан. Работу правительства поддержали 45,4% россиян, а о доверии Мишустину высказались 55,6% участников исследования. Опрос проходил с 26 октября по 1 ноября.

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