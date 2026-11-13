Восьми школьникам в Сингапуре грозит тюрьма за стук в двери

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В Сингапуре полиция задержала восьмерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые стучали в двери незнакомцев и убегали. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, школьники так развлекались с сентября по ноябрь. Они неоднократно приходили к одной и той же квартире, поздно ночью стучали в дверь и окна, а затем скрывались. В итоге жильцам это надоело, и они обратились в полицию.

За нарушение общественного порядка подросткам грозит штраф до 2 тысяч сингапурских долларов, до трех месяцев заключения или оба наказания.

Ранее 49-летнюю жительницу Сингапура Го Мэй Чи приговорили к 21 неделе лишения свободы за домогательства к незнакомым молодым людям в торговом центре. Кроме того, она устроила дебош в кафе в западной части Джуронга, где забрала бутылку пива у компании мужчин, сидевших за столиком. В суде женщина признала вину.