Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 10:46

Происшествия

Восьми школьникам в Сингапуре грозит тюрьма за стук в двери

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Сингапуре полиция задержала восьмерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые стучали в двери незнакомцев и убегали. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, школьники так развлекались с сентября по ноябрь. Они неоднократно приходили к одной и той же квартире, поздно ночью стучали в дверь и окна, а затем скрывались. В итоге жильцам это надоело, и они обратились в полицию.

За нарушение общественного порядка подросткам грозит штраф до 2 тысяч сингапурских долларов, до трех месяцев заключения или оба наказания.

Ранее 49-летнюю жительницу Сингапура Го Мэй Чи приговорили к 21 неделе лишения свободы за домогательства к незнакомым молодым людям в торговом центре. Кроме того, она устроила дебош в кафе в западной части Джуронга, где забрала бутылку пива у компании мужчин, сидевших за столиком. В суде женщина признала вину.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика