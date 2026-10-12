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12 октября, 11:10

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The Straits Times: в Сингапуре женщину посадили в тюрьму за поцелуи с незнакомцами в ТЦ

В Сингапуре женщину посадили в тюрьму за поцелуи с незнакомцами в ТЦ

Фото: depositphotos/belchonock

В Сингапуре 49-летнюю жительницу Го Мэй Чи приговорили к 21 неделе лишения свободы за домогательства к незнакомым молодым людям в торговом центре. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на материал The Straits Times.

Во время инцидента женщина, выпившая около десяти кружек пива, подошла к двум юношам в торговом центре Boon Lay, схватила их за воротники и поцеловала каждого в щеку и губы. Позже выяснилось, что они родные братья: одному было 16 лет, другому – 23 года. Молодые люди заявили, что произошедшее потрясло их и заставило почувствовать себя униженными.

После случившегося Го Мэй Чи задержали, но затем отпустили под личное обязательство. Позднее она нарушила его, в начале марта женщина устроила дебош в кафе в западной части Джуронга, где забрала бутылку пива у компании мужчин, сидевших за столиком.

В суде Го Мэй Чи признала вину по обвинениям в домогательстве, нарушении общественного порядка и создании беспокойства в состоянии опьянения. Она пообещала не совершать новых преступлений и попросила о снисхождении, объяснив это необходимостью заботиться о престарелых родителях и четырех сыновьях. Судья, однако, приговорил ее к 21 неделе тюрьмы.

Ранее в Ставропольском крае задержали мужчину 53 лет, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Проверку начали из-за видео, которое появилось в соцсетях. На записи видно, как мужчина в магазине, делая вид, что пытается поднять что-то с пола, снимал школьницу под юбкой.

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