Онколог Черемушкин: рак может вернуться после лечения онковакциной

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Лечение онкологии с помощью вакцины не гарантирует, что болезнь не вернется. Опухолевые клетки могут меняться, а метастазы – появиться повторно. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина.

Он объяснил, что раковые клетки постоянно делятся и меняют свои свойства. Иммунотерапию используют для того, чтобы научить иммунную систему распознавать характерные признаки опухоли и уничтожать злокачественные клетки. Несмотря на это, возникающие в опухоли изменения могут осложнять этот процесс.

"Хорошо, что новые метастазы не появляются, но они могут вернуться", – добавил врач.

По словам Черемушкина, по этой причине необходимо время, чтобы разобраться в работе иммунной системы, а также убедиться, что рак не вернулся. Как правило, это занимает от трех до пяти лет.

"Но пять лет в онкологии – такой ориентир основной", – уточнил кандидат наук.

Однако делать выводы об эффективности нового метода лечения на основании состояния одного человека преждевременно, предупредил он. Во многих группах исследований, которые себя не оправдали, подобные пациенты тоже были, поэтому один не является ориентиром, заключил Черемушкин.

Ранее сообщалось, что у первого пациента, получившего онковакцину, исчезли метастазы, а спустя четыре месяца наблюдения у него не выявили новообразований. За пациентом продолжают наблюдать ежемесячно, и это продлится три года.

Онковакцина создана на основе технологии мРНК. Она настраивает иммунную систему пациента так, что та сама уничтожает злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует.