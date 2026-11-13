Москва стала лидером по числу предзаказов GTA VI в России

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Спрос на компьютерную игру Grand Theft Auto VI (GTA VI) в России увеличивается по мере приближения релиза. По данным ряда продавцов, больше всего предзаказов оформляют жители столицы, сообщили Агентству "Москва" участники рынка видеоигр.

Как отметил директор по коммуникациям Playerok Игорь Чумаков, ближе к релизу спрос растет быстрее. За октябрь оформили вдвое больше предзаказов, чем в предыдущие месяцы с июня, когда начались предзаказы. В первые дни ноября темп предзаказов еще выше октябрьского.

Среди российских предзаказов 21% приходится на Москву, а еще 9% – на Санкт-Петербург. Среди покупателей из России 40% выбирают версию для Турции – на PlayStation это каждый второй заказ.

США занимают 13%, Индия – 10%, а Польша – 6%. 79% предзаказов GTA VI приходится на PlayStation, 18% – на Xbox. По данным площадки, еще не вышедшая GTA VI уже обгоняет по сумме заказов более ранние части серии, уступая только GTA V.

Категорийный менеджер сервиса ggsel Артемий Пашинин подтвердил популярность турецкого региона, на который приходится 42% покупок, за ним следуют Индия (32%), Польша (9%), США (4%) и Великобритания (1%).

"Подавляющее большинство уже активно предзаказывает GTA VI. Об этом говорят и интервью, и исследования по темпам продаж данной категории", – отметил он.

В пресс-службе сети restore указали, что на столицу приходится 55% всех предзаказов GTA VI. В первую неделю после старта предзаказов restore получил объем заказов, равный 60% от совокупных продаж GTA V за три года.

По оценке ретейлера, россияне готовы заранее оплачивать игру, несмотря на сложности с покупкой зарубежных новинок и региональной активацией.

"При этом предзаказы отражают только часть потенциального спроса: значительная аудитория традиционно принимает решение о покупке ближе к дате выхода или уже после появления первых обзоров и отзывов, а также в предстоящий предновогодний период подарков", – добавили там.

В свою очередь, в "М.Видео" прогнозируют бум продаж игровых консолей после выхода GTA VI. Социальные сети и медиа будут влиять на это, и игровые приставки с GTA VI станут популярным подарком на Новый год. Предстоящий релиз игры называют историческим событием в мире современного энтертейнмента, сравнимым со стартом продаж новых консолей.

По данным ЮMoney, средний чек предзаказа GTA VI в октябре составил 8 751 рубль. С 19 по 30 октября число пополнений PlayStation Store выросло вдвое, а оборот увеличился на 84%. В среднем пользователи вносили на баланс 3 962 рубля. Пользователи заранее пополняют баланс, чтобы не упустить скидки и релизы.

Кроме того, результаты исследования Сбера и ЮMoney показали, что более половины (52%) клиентов игровых сервисов младше 25 лет. С начала года среднемесячные расходы на игровые сервисы в Москве составили около 1,1 тысячи рублей. Больше всего тратят жители Псковской области (около 1,6 тысячи рублей), а также Ненецкого и Чукотского автономных округов (около 1,4 тысячи рублей).

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября, игра выйдет для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. События GTA VI развернутся в штате Леонида. Главной локацией станет Вайс-Сити. Центральными персонажами истории будут Люсия и Джейсон. В игре будут как небольшие населенные пункты, так и крупные города, а также болота, пляжи и автомагистрали.