Новая GTA VI обойдется российским игрокам почти в 10 тысяч рублей

Предзаказы на GTA VI открылись 25 июня. Игра, которую поклонники ждали более 10 лет, выйдет 19 ноября. Подробности – в материале Москвы 24.

"Самый дорогой медийный продукт"

Фото: youtube.com/Rockstar Games

Предзаказы на видеоигру GTA VI стартовали в ночь на 25 июня. Она выйдет 19 ноября, ее базовая версия для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X и S будет стоить 79,9 доллара (более 6 тысяч рублей), сообщила компания-разработчик Rockstar Games. Кроме того, можно будет приобрести версию Ultimate Edition, в которую войдут дополнительные игровые предметы. Она обойдется в 99,99 доллара (около 7 700 рублей).

Игроки ждали GTA VI больше 10 лет – предыдущая версия была выпущена еще в 2013 году. По данным СМИ, она разошлась тиражом около 230 миллионов экземпляров. При этом выход новинки постоянно откладывался. Изначально релиз GTA VI планировался в 2025-м, затем был перенесен на май 2026-го. Впоследствии появилась новая дата – 19 ноября. Компания-разработчик сообщила в своих соцсетях, что дополнительное время потребовалось для доработки игры до должного уровня, а также извинилась перед фанатами за долгое ожидание.

Независимый эксперт и историк видеоигр Александр Кузьменко рассказал Москве 24, что, по некоторым закрытым данным, разработка GTA VI стоила от 1 до 1,5 миллиарда долларов.





Александр Кузьменко независимый эксперт и историк видеоигр Ажиотаж вокруг GTA определяется очень простым смыслом – этот смысл называется деньги. Дело в том, что это самый дорогой медийный продукт, который вообще был когда-либо создан в истории человечества.

При этом зарубежные аналитики ожидают рекордной прибыли от продаж игры. Эксперт из агентства Aldora Йост ван Дройнен уверен, что GTA VI охватит 30% аудитории консолей текущего поколения – около 38 миллионов копий. Это может принести разработчику более 3 миллиардов долларов выручки за первый год, заявил он.

События GTA VI развернутся в штате Леонида, а главной локацией традиционно станет Вайс-Сити. Сюжет будет строиться вокруг двух главных героев – Люсии и Джейсона. Кроме того, в игре будут как небольшие населенные пункты, так и крупные города, а также болота, пляжи и автомагистрали. Также игроков ждут случайные события, которые будут происходить прямо во время исследования мира. Компания-разработчик пообещала вывести на новый уровень реализм, детализацию персонажей и поведение полиции.

Никаких дисков

Фото: youtube.com/Rockstar Games

Ретейлер "М.Видео" уже объявил стоимость игры для российских пользователей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, коробочное издание для PlayStation 5 обойдется в 9 999 рублей, а предзаказ откроется в начале июля.

Отмечается, что внутри бокса не будет самого диска – только код для активации игры в цифровом магазине. Причем этот факт возмутил некоторых представителей рынка: например, ретейлер из США Video Games Plus решил полностью отказаться от физических версий GTA VI.

Отмечается, что первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж.

"Для того чтобы гарантировать приоритетную отгрузку релиза обладателям предзаказа, квота первой волны будет ограничена", – предупредили в "М.Видео".

Помимо этого, уже известно, что GTA VI получила официальный текстовый перевод на русский язык на уровне интерфейса и субтитров – такие данные опубликованы в Xbox Store Новой Зеландии.

При этом независимый эксперт и историк видеоигр Александр Кузьменко отметил в разговоре с "Лентой.ру", что у россиян не будет проблем при желании купить GTA VI в официальных цифровых магазинах.

"Экосистема видеоигр легко позволяет, например, через тот же Steam зайти как казах и заплатить, обменяв рубли на тенге", – подчеркнул он.

Grand Theft Auto считается одной из самых продаваемых и коммерчески успешных медиафраншиз в индустрии. Действие большинства версий игры происходит в вымышленных городах Вайс-Сити и Либерти-Сити в США. Их прообразами стали Майами и Нью-Йорк, соответственно. Также во вселенной GTA существует вымышленный штат Сан-Андреас, вдохновленный реальными Невадой и Калифорнией.

В GTA есть открытые миры, где игрок может двигаться согласно сюжету и выполнять миссии. При этом у пользователя есть возможность самостоятельно искать задания и открывать интересные места. Grand Theft Auto соединяет элементы шутера, ролевых игр и симуляцию управления автомобилем.

Первая часть серии увидела свет еще в 1997-м и была выпущена на платформах MS-DOS, Windows и PlayStation. Третья, выпущенная в 2001-м, стала полностью трехмерной, в отличие от первых двух, где был доступен только вид сверху. Именно Grand Theft Auto III принесла франшизе по-настоящему крупный коммерческий успех. Суммарные продажи всех частей составляют приблизительно 450 миллионов копий.