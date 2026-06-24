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24 июня, 19:26

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Психолог Макарова посоветовала детям начинать решать сканворды и судоку с шести лет

Задачка со звездочкой: почему россияне массово начали решать головоломки

Пользователи Сети стали увлекаться коллективным разгадыванием сканвордов и судоку во время онлайн-трансляций. С чем это связано и как такие игры влияют на мозг, разбиралась Москва 24.

Судоку цвета тиффани

Фото: tiktok.com/by.sashulya; tyunth; pythagorasofcascadia

В соцсетях набирает обороты формат коллективного разгадывания сканвордов и судоку в прямых эфирах: зрители обмениваются вариантами решения в комментариях.

Помимо этого, пользователи записывают десятки различных видео с детальным разбором приемов, стратегий и хитростей решения головоломок. Например, один блогер рассказал зрителям, как пользоваться техникой "бабочка" в судоку.

Увлечение уже успело получить звание одного из самых трендовых: чаще всего контент на тему публикуют именно зумеры.

Самое нишевое хобби, которое только можно себе представить, а еще оно очень помогает мозгу. И это, девочки, сканворды. Увлекаюсь уже где-то год – даже не представляете, насколько это вайбово.
пользовательница Сети

Причем некоторые не только рассказывают о собственном опыте решения и дают подсказки, но еще и устраивают распаковки самодельных головоломок. Главный акцент не только на содержании, но и на форме: некогда устаревшие обложки молодежь стилизует, переклеивает и делает более лаконичными.

"Анпакинг судоку. Решила сделать сразу много штук, потому что спрос оказался невероятный. Это судоку цвета тиффани – трендово, хайпово", – поделилась одна из авторов видео.

Для некоторых такое хобби стало заменой думскроллингу и просто излишнему использованию смартфона.

"Все социальные сети уже решают, и я хочу. Заказала вариант из сборника какуро – это что-то между судоку и кроссвордом. Безумно понравилось, буду отгадывать почаще", – рассказала одна из пользователей.

В итоге тематические ролики о головоломках и схожий по содержанию контент набирают сотни лайков, просмотров и комментариев.

При этом бренд-маркетолог Александр Дяченко объяснил в разговоре с Москвой 24, что популярность судоку и сканвордов в Сети во многом обусловлена постоянным поиском блогерами новых форматов, способных эффективно вовлекать аудиторию. 

По его словам, в условиях жесткой конкуренции за внимание зрителей каждый автор стремится предложить интерактив, который вызовет отклик и спровоцирует активное обсуждение. 

"Чем больше комментариев оставляют под видео или трансляциями, чем чаще зрители ставят лайки и делятся контентом, тем выше вероятность того, что алгоритмы продвинут этот материал в рекомендации, расширяя охват и привлекая новых подписчиков. К тому же высокая вовлеченность напрямую влияет на доход стримера", – отметил эксперт.

Дяченко предположил: вирусность формата можно объяснить удачным опытом одного из авторов роликов, что побудило других последовать его примеру.

К тому же судоку и сканворды максимально просты в реализации и не требуют сложных технических решений для участия – любой зритель может легко включиться в процесс, не имея специального оборудования или дополнительных приложений. Это делает подобные форматы доступными для самой широкой аудитории, что особенно важно, например, для массовых трансляций.   
Александр Дяченко
бренд-маркетолог

Специалист уверен, что самый распространенный формат у стримеров – обзоры, которые охватывают широкий спектр тем, от игровых новинок до совместных просмотров видео с последующим обсуждением. 

Дяченко подчеркнул, что в дополнение к этим привычным подходам появился новый, ориентированный на активное вовлечение аудитории через механику коллективного угадывания. Он провоцирует большее количество комментариев, поскольку зрители становятся непосредственными участниками процесса.

Багаж знаний

Фото: 123RF.com/sayfutdinov

При этом подобное времяпрепровождение очень полезно, так как судоку и кроссворды представляют собой эффективный инструмент для тренировки когнитивных функций, рассказала Москве 24 практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

Она отметила, что такие игры не только расширяют кругозор и пополняют багаж знаний, но и развивают зрительно-пространственные способности, а также грамотность.

Любое упражнение для мозга полезно, особенно в отношении номинативных функций – умения называть предметы и явления. Такие занятия универсальны и одинаково благотворно воздействуют на представителей всех возрастных групп, хотя существуют категории, для которых они наиболее актуальны.   
Кира Макарова
практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог

По мнению психолога, в первую очередь это пожилые, для которых головоломки становятся своеобразной интеллектуальной зарядкой. Они активизируют логику, концентрацию и кратковременную память, а также укрепляют межнейронные связи, замедляя процессы старения. 

"Успешное прохождение этапов приносит эмоциональное удовлетворение и стимулирует выработку дофамина, что благотворно сказывается на общем настроении", – уточнила эксперт.

Также, по ее словам, особую ценность подобные упражнения представляют для детей, поскольку в раннем возрасте закладываются основы интеллектуального развития. 

Филворды, например, требуют от ребенка умения выделять знакомые слова среди хаотичного набора букв, что развивает зрительное восприятие, внимание, способность к анализу и синтезу. Одновременно с этим совершенствуются речевые навыки, расширяется пассивный и активный словарный запас, тренируется память.
Кира Макарова
практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог

Оптимальный возраст для знакомства с такими головоломками – примерно шесть лет, когда ребенок уже уверенно складывает слоги в слова и понимает принцип построения письменной речи. Однако при должной заинтересованности и поддержке взрослых можно начинать и раньше, постепенно усложняя задания по мере роста навыков, разъяснила психолог. 

В целом интерес к таким играм объясняется любознательностью, кроме того, человека привлекает совместное решение увлекательных задач – это отвечает его социальной природе, заключила Макарова.

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