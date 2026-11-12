Финляндия введет новые ограничения на въезд россиян с 16 ноября

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Финляндия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Новые правила начнут действовать 16 ноября, сообщили в министерстве иностранных дел республики.

Требования затронут россиян, которые планируют приезжать в Финляндию для выполнения краткосрочной работы по визе. Как следует из решения правительства страны, речь идет о рабочих поездках продолжительностью не более 90 дней.

Теперь въезд по таким визам будет разрешен только тем, чья профессиональная деятельность имеет критическое значение для национальных интересов Финляндии. Ранее этот тип визы позволял российским спортсменам приезжать в страну для участия в соревнованиях.

Ограничения вступят в силу накануне нескольких международных спортивных событий, где ожидали участников из России. Уже 20–21 ноября в Хельсинки запланирован пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию, а 27–29 ноября на курорте Рука пройдет стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

В дальнейшем Финляндия должна принять еще два крупных соревнования. Чемпионат мира по фигурному катанию намечен на 17–20 марта 2027 года, а молодежный чемпионат мира по хоккею – на период с 26 декабря 2027 года по 5 января 2028-го.

Ранее в правительстве Канады заявили, что не будут выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира. Запрет коснется и тех, у кого есть действующие визы – выйти на лед они не смогут в том числе под нейтральным флагом.

Решение приняли на фоне постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Суд отменил пять резолюций совета федерации, однако в IIHF выразили несогласие с вердиктом и заявили, что оценят порядок и сроки его исполнения, сохраняя приоритет безопасности участников и целостности турниров.

