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12 ноября, 16:01

Транспорт

Audi завершила производство флагманского седана A8

Фото: audi.com

Компания Audi официально объявила о завершении производства своего флагманского седана A8. Последний автомобиль этой модели сошел с конвейера завода в немецком Неккарзульме в середине октября 2026 года, завершив 32-летнюю историю одной из самых узнаваемых и престижных моделей марки, сообщает Auto, Motor und Sport.

Модель A8 впервые появилась на рынке в 1994 году, став первым серийным автомобилем Audi с алюминиевым кузовом, изготовленным по технологии Space Frame. За три десятилетия своего существования модель пережила четыре поколения, а последнее поколение D5 начало выпускаться в 2017 году и подверглось рестайлингу в 2021 году.

Индивидуальные заказы на седан в Германии были прекращены еще в феврале 2026 года, после чего покупатели могли выбирать только из имеющихся на складах дилеров автомобилей. Основной причиной снятия модели с производства стало снижение спроса. Если в 2013 году в США было продано более 6 000 единиц A8, то к 2025 году этот показатель упал до 1 406 автомобилей.

Для сравнения: за тот же период BMW реализовала 11 393 автомобиля 7-й серии, а Mercedes-Benz – 7 408 единиц S-Class. Дополнительным фактором стала возрастная архитектура: конкуренты представили новые поколения своих моделей в 2020 и 2022 годах, тогда как A8 оставалась на платформе 2017 года.

Производственные мощности завода в Неккарзульме были переоборудованы для сборки Audi A5 в кузовах седан и универсал, а также их спортивных модификаций S5 и RS5. Временным флагманом бренда до появления нового представительского седана станет крупный кроссовер Q9, который призван составить конкуренцию BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

При этом Audi не планирует полностью отказываться от имени A8. Компания подтвердила, что решение о создании преемника уже принято и его презентация ожидается в конце десятилетия – ориентировочно до 2030 года.

Ранее бренд Tenet Plus, который был создан в рамках сотрудничества холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявил о скором выходе полноприводной модификации флагманского кроссовера Tenet Plus L6 на российский рынок.

Цены на кроссовер пока не объявлены. Tenet Plus L6 получил турбодвигатель с непосредственным впрыском объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 270 ньютон-метров. Также автомобиль обладает семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

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